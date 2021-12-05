Євген Клопотенко похизувався святкуванням 35-річчя у президентському люксі

Друзі потішили кухара сюрпризом.

Відомий український кухар Євген Клопотенко нещодавно святкував ювілей.

23 листопада знаменитості виповнилося 35 років. У "Світському житті" він похизувався, що друзі потішили подарунком та орендували йому президентський люкс у Львові.

"Там три кімнати і там є джакузі, і там є тераса, і купа всього. Я просто мріяв, я побачив в Мережі фотографію, там де стоїть млосна дівчина і дивиться у вікно і я захотів саме це. І якось так все співпало, я заходжу, а вони набрали мені гаряче джакузі, я просто прилітаю в свій день народження, там стоїть 5 пляшок шампанського, камін горить", – пригадав знаменитість.

Євген Клопотенко / instagram.com/klopotenko

Втім, не минуло і без кумедних історій. Як виявилося, Євген втопив телефон у джакузі.

"Я просто сідаю в це джакузі, беру телефон, хочу зняти, як там бульбашки йдуть. Тепер в мене новий телефон, той в ремонті, бо виявляється, що не всі телефони водонепроникні, це був стрес, але я був з друзями. Нас було четверо чи п’ятеро, тобто дуже мало", – додав він.

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