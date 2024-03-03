Євген Клопотенко показав рідкісні фото з батьками та сестрою

Відомий український кухар Євген Клопотенко потішив шанувальників рідкісними родинними світлинами.

У своєму фотоблогу Євген показав фото з мамою й татом у різний період життя. Зокрема, опублікував архівні світлини з його дитинства та початку кар'єри. Так, ще зовсім маленький кулінар з сестрою та мамою усміхається на тлі мальовничого виду Дніпра. А на іншому кадрі бавиться у наметі.

Євген Клопотенко з родиною / Фото: instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко з родиною / Фото: instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко з родиною / Фото: instagram.com/klopotenko

Родина Клопотенка завжди підтримувала його у всіх починаннях і задумах та була поруч. Тому на кадрах можна побачити часті ніжні обійми Євгена з найріднішими людьми.

Євген Клопотенко з родиною / Фото: instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко з родиною / Фото: instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко з родиною / Фото: instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко з родиною / Фото: instagram.com/klopotenko

Окрім того, Клопотенко показав романтичне фото своїх батьків, зроблене за часів їхньої молодості.

Євген Клопотенко з родиною / Фото: instagram.com/klopotenko

Наразі ж Євген зібрав свою родину за великим столом під час спільного обіду у власному ресторані й замилував свіжими атмосферними світлинами.

Євген Клопотенко з родиною / Фото: instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко з родиною / Фото: instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко з родиною / Фото: instagram.com/klopotenko

До того ж знаменитість поділився особливими рисами кожного з членів родини у гумористичній формі:

"Незапланований стендап про сім'ю. Дійові особи: Мама – супер-вихована та найетикетніша з нас. Тато любить за столом поговорити про померлих родичів, яких ніхто не знає. Сестра – як ніжність, тільки навпаки. Люблю їх", - написав Євген Клопотенко.

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко приголомшив архівними фото зі своєї юності й показав себе 21-річного, де його просто не впізнати.

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