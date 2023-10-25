Євген Клопотенко показав відео з весілля і розсекретив, чи справді одружився з відомою співачкою

Відомий український кухар Євген Клопотенко показав кумедне відео з весілля з відомою співачкою та вперше зізнався, чи справді одружився.

У своєму Instagram знаменитість опублікував відео, де зображені він, солістка колективу OY Sound System Вікторія Родько і гуморист Василь Байдак. Ролик був зроблений нібито на весіллі Клопотенка. На відео кухар та співачка виходять із РАЦСу, сідають до авто, а комік їх возить вулицями Києва. Всі вони разом співають пісню про донати.

Євген Клопотенко насмішив кумедним роликом, як "одружувався" зі співачкою

Як зізнався Клопотенко, відео з начебто його весілля з Вікторією було зроблене задля того, щоб розважити українців та заохотити їх більше допомагати українським захисникам. Загалом, кухар планує зібрати два мільйони гривень на авто для медиків, а весільним роликом він хоче більше привернути увагу до благодійного збору.

"Збираємо два мільйони не на хлопчика, не на дівчинку, а на авто для медиків інтернаціонального легіону. Заради такої справи я готовий на весілля. До того ж коли поруч співає чарівна наречена Вікторія Родько, а містом возить шофер мрії Василь Байдак — це не так вже й стресово, а дуже приємно. Нам треба 2 мільйони гривень, щоб придбати для "Інтернаціонального легіону" потужні Pajero Wagon і переобладнати їх в кейсеваки. Треба забирати своїх зі складних територій і рятувати", - зазначив кухар.

Євген Клопотенко та Вікторія Родько / Фото: instagram.com/klopotenko

Нагадаємо, днями Євген Клопотенко підійняв всю Мережу на вуха новиною, що нібито одружився зі співачкою Вікторією Родько. Кухар опублікував фото з РАЦСу та не давав жодних коментарів. Як виявилося, Клопотенко все ще перебуває у статусі холостяка.

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