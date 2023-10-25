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Євген Клопотенко показав відео з весілля і розсекретив, чи справді одружився з відомою співачкою

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Євген Клопотенко показав відео з весілля і розсекретив, чи справді одружився з відомою співачкою

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Ресторатор вперше прокоментував своє загадкове весілля.

Відомий український кухар Євген Клопотенко показав кумедне відео з весілля з відомою співачкою та вперше зізнався, чи справді одружився.

У своєму Instagram знаменитість опублікував відео, де зображені він, солістка колективу OY Sound System Вікторія Родько і гуморист Василь Байдак. Ролик був зроблений нібито на весіллі Клопотенка. На відео кухар та співачка виходять із РАЦСу, сідають до авто, а комік їх возить вулицями Києва. Всі вони разом співають пісню про донати.

Євген Клопотенко насмішив кумедним роликом, як "одружувався" зі співачкою

Євген Клопотенко насмішив кумедним роликом, як "одружувався" зі співачкою

Як зізнався Клопотенко, відео з начебто його весілля з Вікторією було зроблене задля того, щоб розважити українців та заохотити їх більше допомагати українським захисникам. Загалом, кухар планує зібрати два мільйони гривень на авто для медиків, а весільним роликом він хоче більше привернути увагу до благодійного збору.

"Збираємо два мільйони не на хлопчика, не на дівчинку, а на авто для медиків інтернаціонального легіону. Заради такої справи я готовий на весілля. До того ж коли поруч співає чарівна наречена Вікторія Родько, а містом возить шофер мрії Василь Байдак — це не так вже й стресово, а дуже приємно. Нам треба 2 мільйони гривень, щоб придбати для "Інтернаціонального легіону" потужні Pajero Wagon і переобладнати їх в кейсеваки. Треба забирати своїх зі складних територій і рятувати", - зазначив кухар.

Євген Клопотенко та Вікторія Родько / © instagram.com/klopotenko
Євген Клопотенко та Вікторія Родько / Фото: instagram.com/klopotenko

Нагадаємо, днями Євген Клопотенко підійняв всю Мережу на вуха новиною, що нібито одружився зі співачкою Вікторією Родько. Кухар опублікував фото з РАЦСу та не давав жодних коментарів. Як виявилося, Клопотенко все ще перебуває у статусі холостяка.

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Дата публікації
Перегляди
7428
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