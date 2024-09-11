Євген Клопотенко показався з Майклом Дугласом і розповів про їхню неочікувану зустріч

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко показався з американським актором Майклом Дугласом, який із сином приїхав до Києва.

Зірка Голлівуду навідався до ресторану української кухні кулінара, який розташований у центрі столиці. Євген Клопотенко розповів про зустріч з Майклом Дугласом, а також опублікував декілька фото. Зокрема, кулінар та актор встигли перекинутися кількома словами, а також попозувати разом перед камерою.

До речі, Євген Клопотенко зазначив, що нагодував зірку Голлівуду українськими традиційними стравами. Як натякнув кухар, Майкл Дуглас оцінив борщ із салом.

Майкл Дуглас та Євген Клопотенко / Фото: соцмережі

"Брейкінг ньюз (термінові новини – прим. ред.). Майкл Дуглас поїв у "100 років тому вперед" і тепер його основний інстинкт – навернути борщ із салом", – пожартував Євген Клопотенко.

Зазначимо, 11 вересня американський актор Майкл Дуглас прибув до Києва. Компанію артистові склав його син Ділан. Сімейство вже прогулялося центром Києва та помилувалося архітектурою міста. До речі, виявилося, що зірка Голлівуду прибув до України з важливою місією – 12 вересня він візьме участь у Саміті перших леді та джентльменів.

Читайте також: