Євген Клопотенко приголомшив, скільки коштує замовити вечерю від нього

Відомий шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко приголомшив сумою, яку доведеться заплатити за вечерю від нього.

Зокрема, зазвичай кулінар не береться за приватні замовлення. Однак час від часу Клопотенка замовляють на корпоративи, де він демонструватиме майстер-клас із приготування їжі. Охочим замовити кухаря з виступом на корпоратив доведеться заплатити 8 тисяч доларів.

"Я зазвичай корпоративи не роблю, це вкрай рідко. Я їх робив, мабуть, три рази в житті. Якщо звати мене на майстер-клас, виступити на корпоративі, то десь 8 тисяч доларів це коштує", - розповів кулінар для "Люкс ФМ".

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Також у Євгена Клопотенка можна замовити приватну вечерю. До слова, кухар теж рідко береться за подібні замовлення. Тим не менш, замовникові це стане також у 8 тисяч доларів.

"Якщо комусь приготувати…Я зазвичай не готую, але якщо дуже сильно люди просять. Якщо це чиєсь приватне бажання… Ну, це буває, можливо, раз на рік. Можливо, раз на два роки. Це також коштує 8 тисяч доларів", - додав Євген.

Однак, якщо це стосується країни, наприклад, приготувати для закордонних зірок, політиків, дипломатів, то кухар за це кошти не бере: "Для держави це безкоштовно!".

Євген Клопотенко

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко відверто заговорив про особисте життя. Кулінар зізнався, чи мав романи з чоловіками.

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