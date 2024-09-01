Євген Клопотенко приголомшив сумою, яку витрачає на місяць та на що найбільше в нього йде коштів

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко здивував сумою, яку витрачає щомісяця.

Знаменитість говорить, що в нього є різні категорії витрат. Загалом, Клопотенко щомісяця донатить кошти на потреби українських захисників – це 100-150 тисяч гривень. Кухар допомагає фінансово батькам, окрім того, в нього є закладена сума на стандартні витрати.

"Я ж доначу, допомагаю батькам, ще в мене є різні витрати. На стандартні витрати в мене є 80 тисяч гривень, це квартира, асистент, машина і водій. У мене є три групи, які коштують 80−100 тисяч гривень. Є ще донати: у середньому це 100−150 тисяч на місяць. Є допомога батькам, десь 50−60 тисяч на місяць", - розповів кулінар на YouTube-каналі NABARI.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Особливу частину витрат у Клопотенка займає їжа. Як говорить кухар, йому подобається йти до магазину і купувати все, що він забажає. Також не мало коштів кухар витрачає на одяг. Окрім того, Клопотенко орендує квартиру. У кулінара є власний будинок, однак він там не живе. А от квартиру Клопотенко не квапиться купувати, адже доведеться витратити чимало коштів, а для кухаря це зараз не актуально.

"Ну і на їжу я витрачаю дуже багато, я не рахую, але десь тисяч 50−60 на місяць я мінімум витрачаю. Я сам готую для себе. Я йду до магазину, і для мене це кайф - купити все, що я можу собі дозволити. На одяг я витрачаю десь 400 тисяч. Не буде в мене асистента, не буде водія, не буде продуктів, я зможу їсти й рис тільки. У мене немає своєї квартири, я купив п'ять років тому будинок. Я орендую квартиру. Ту квартиру, яку я хочу, коштує чверть мільйона, а зараз це не актуально", - поділився кухар.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко потрапив у скандал. Кухар запропонував змінити гімн Києва, однак його ідею оцінили далеко не всі.

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