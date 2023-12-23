Євген Клопотенко приголомшив вартістю його послуг кухаря вдома у замовника

Відомий шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко розсекретив, скільки коштують його послуги кухаря вдома у замовника.

Так, кулінара можна замовити додому, де він приготує вишукані страви. Однак охочим доведеться заплатити кругленьку суму, а саме 250 тисяч гривень. Євген Клопотенко розповів в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", що його замовляли лише декілька разів. Щоправда, кулінар себе не комфортно почував, адже до нього надто зверхньо ставилися.

Євген Клопотенко / Фото: скриншот з відео

"Ми поставили з компанією ціну 250 тисяч гривень. Тому замовляють нечасто. Мене два рази замовляли, але це конфіденційна інформація. Це були от саме люди, які не дуже мене знали, вони сказали, що я персонал, що обслуговує. Але до них приходили друзі з-за кордону і говорили, що хочуть замовити цього шефа. А вони навіть не знали хто я, бо я для них надто низький рівень", - поділився Євген.

Клопотенко зазначив, що якби не повномасштабна війна, то цінник був значно вищим. Кухар пояснює це тим, що так його замовляють менше людей і в нього є час на інші справи. Знаменитість також додав, якщо замовник готовий заплатити за його послуги 250 тисяч гривень, значить він дійсно бачить в цьому цінність.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Я ставлю високу ціну через те, щоб менше їздити і менше робити. Якщо я поставлю цінник 10 тисяч гривень, то я тільки це й робитиму. У мене не буде часу на інші справи. Якби не було війни, я б поставив 15 тисяч доларів. Я поставив дорого – якщо ти реально бачиш в цьому цінність. Якщо ти хочеш поїсти смачно – поклич іншого крутого кухаря за 50 тисяч гривень", - наголосив Клопотенко.

Зазначимо, Євген Клопотенко нині є успішним кулінаром та ресторатором. Зокрема, він має ресторан, де готують українську кухню, також веде кулінарні шоу та організовує різні соціальні проєкти.

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