Євген Клопотенко різко висловився в бік Олега Винника: "Плюнув на своїх"

Відомий український кулінар Євген Клопотенко висловився з приводу співака Олега Винника, який зараз перебуває за кордоном.

Несподіваний від'їзд артиста до Німеччини та мовчання протягом війни здивувало багатьох українців, в тому числі і Клопотенка. Кухара обурило те, що Винник покинув свою велику аудиторію та обрав саме таку позицію.

"Людина мала мільйони всього, скільки він міг зробити. Він просто плюнув на своїх. Я не знаю, що там у нього, хвороба чи що... У тебе ж була мільйонна аудиторія, а ти просто на них плюнув. А найгірше те, що він повернеться і всі будуть його слухати. І оце одна з найбільших речей, які для мене біль", - висловився Клопотенко у інтерв'ю "РБК-Україна".

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Нагадаємо, що у червні 2023 Олег Винник вперше за довгий час вийшов на зв'язок з шанувальниками та повідомив, що перебуває в Німеччині та лікується від серйозної хвороби. Який саме поставили діагноз співаку, він поки що приховує.

Тим часом у Мережі засвітився "клон" Винника - невідомий артист під псевдонімом DISCOMAN випускає кліпи та пісні на колишній сторінці співака в Instagram.

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