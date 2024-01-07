Євген Клопотенко розніс свято Водохреще і пояснив, чому негативно до нього ставиться

Відомий український кухар Євген Клопотенко різко висловився проти свята Водохреще, яке цьогоріч відзначали 6 січня.

На сторінці в Instagram знаменитість залишив допис, у якому пояснив, чому негативно ставиться до цього свята. Зокрема, Клопотенко зазначив, що масові хрещенські купання – це геть не українська традиція:

"А ви пірнали сьогодні в ополонку? І дарма. Бо просто окунутися і не покаятися в гріхах – не дієво, одразу святими ви не станете. І це не я кажу, а Православна церква України. А ще, історики з етнографами кажуть, що до середини XX століття вони не зафіксували цих масових пірнань серед українців, тож це не наша традиція. А чия? Здогадайтеся з трьох раз. Традиція прийшла до нас з Росії і її ідея – не більше, ніж просто загартувати організм, так у них було модно, знаєте. Баня і плюх у холодну водичку", - розповів Клопотенко.

Євген Клопотенко про свято Хрещення / Фото: instagram.com/klopotenko

Багато підписників сторінки кухаря підтримали його думку і зазначили, що найркащим способом у наші часи очиститися від гріхів – задонатити на армію:

До сраки карі очі. Кому треба ті купання показові в наш час. Немає, де гріхи відмити? То донатьте! Це краще зарахується

Я з вами погоджуюсь, бо в нас на Тернопільщині такої традиції ніколи не було

Українська традиційна культура не мала звичаю купатися на це свято, це правда

Христос хрестився у теплій воді. Водне хрещення – це завіт з Богом, обіцянка Йому доброї совісті (так пише Біблія). А в ополонку пірнати – це просто шлях до запалення легень

Нагадаємо, раніше ми розповідали хто з українських зірок пірнув у крижану ополонку на Водохреще 2024.

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