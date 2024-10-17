Євген Клопотенко розсекретив, як заробив свій перший мільйон та на що його витратив

Відомий шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко розсекретив, як заробив свій перший мільйон, та зізнався, куди його потім дів.

Кулінар заробляє чимало коштів. Однак, коли Клопотенко заробив свій перший мільйон, відчуття захвату швидко минуло. Після того, як кухар перерахував кошти, виявилося, що він заробив 800 тисяч гривень. Перші зароблені серйозні кошти Євген Клопотенко вклав.

"Я заробив мільйон, потім перерахував, а там було 800 тисяч. Це була готівка, в гривнях. Потім там ще щось продав, стало 1,4 млн, я їх вклав кудись. Хоча в доларах це мало – 25 тисяч доларів. Було відчуття - "я мільйонер, а потім ти просто Євген", - розповів кухар в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Наразі Євген Клопотенко не може назвати себе доларовим мільйонером. Тим не менш, у нього є будинок, що коштує 120 тисяч доларів, та дві квартири – 200-350 тисяч доларів. Також кухар підрахував, якби продавав все своє майно та бізнес, то потенційному покупцеві це б обійшлося в 20-25 мільйонів доларів.

"Я не доларовий мільйонер, в мене немає мільйона доларів. У мене є будинок, коштує 120 тисяч доларів, машина, мабуть, - 15 тисяч доларів, дві квартири – 200-350 тисяч доларів. Якби я продавав все, що в мене є, то 20-25 мільйонів доларів це коштувало б", - поділився кухар.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко також поділився, що щомісяця заробляє по-різному, але зазвичай це 15-18 тисяч доларів. Кухар витрачає кошти на свої потреби, а особливо на їжу, допомагає батькам та донатить на потреби захисників.

"Квартира в центрі коштує 45 тисяч гривень (кухар орендує житло - прим. ред.), у мене є водій, асистент. Разом це все – 120 тисяч гривень на місяць я витрачаю. Також я допомагаю батькам. Мені потрібно десь 150-160 тисяч гривень. Донати – це ще 150 тисяч. Найбільше витрачаю на їжу. Десь 8 тисяч гривень за два дні я витратив на їжу, це не в ресторанах. Десь тисяч 60 на їжу на місяць. Заробляю по різному – 15-18 тисяч доларів", - додав кулінар.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Нагадаємо, нещодавно онука співачки Софії Ротару розсекретила, скільки заробляє. До слова, Соня Євдокименко відкрила свій бізнес за кордоном.

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