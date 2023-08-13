Євген Клопотенко шокував, скільки грошей витрачає на місяць і на що: "Це десь 160 тис грн"

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який днями різко висловився в бік Олега Винника, чесно зізнався, скільки грошей на місяць витрачає.

За словами Клопотенка, ця сума становить приблизно 160 тисяч грн. Кухар поділився, що у нього є свій водій, асистентка. Також він винаймає житло у Києві, допомагає батькам.

"Квартиру я орендую, – 20 тисяч грн. Я собі взяв водія, щоб робити більше роботи, щоб заробляти більше грошей. Водій коштує ще 30 тисяч грн. У мене ще є помічниця-асистентка, яка робить все для того, щоб я міг більше робити. Це ще 30-40 тис. грн. Треба допомагати батькам, там ще 20 тис. Це 110 тис. А ще треба щось їсти, це тисяч 20. Це 130 тис. Одяг якийсь купувати, ще бензин. Ще квитки, до Львова треба їздити. Це десь 160 тис грн", - пояснив Клопотенко в інтерв'ю "РБК" на що витрачає таку чималу суму коштів.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Водночас Клопотенко зізнався, що він сам може прожити й на 20 тисяч гривень. Однак, за словами шеф-кухаря, він вкладає гроші так, щоб потім мати змогу більше заробляти:

"Я інвестую. Я беру гроші, я їх віддаю людям, щоб люди заробляли, робили мою роботу. Я за рахунок цього можу більше робити речей і більше потім заробляти. Мені треба 150 тис доларів, щоб написати програму для генератора меню. Де мені ці гроші взяти? І щоб я міг усвідомити, де мені їх взяти, мені треба витрачати багато грошей, для того, щоб я міг розуміти, де мені взяти гроші для країни", - зазначив кухар.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Також Клопотенко припустив, що він навіть міг би й безкоштовно прожити:

"Але якщо для мого життя... Я до 28 років мешкав з батьками, заробляв 6 тис грн і мені було норм. Їздив на "Жигулях." Нічого в мене, якщо чесно не змінилося. Для когось звучить, що я багато витрачаю, що можна інакше. Зазвичай це питання люди неправильно сприймають. Євгену треба щоб прожити 160 тис грн. Мені треба щоб прожити 10 тис грн, я, в принципі можу спробувати й безкоштовно жити. У мене є ресторани, я там можу їсти, одягу мені вистачить ще на два роки", - сказав Клопотенко.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко відверто розповів, чому він досі неодружений. Як виявилося, кулінар взагалі не бачить себе у класичних стосунках.

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