Євген Клопотенко спантеличив заявою про свої стосунки з жінками

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився подробицями особистого життя.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" знаменитість зізнався, що нині він перебуває у стосунках. Однак, це нестандартні взаємини. Клопотенко зізнався, що він практикує "вільні стосунки", адже не бачить себе з однією людиною на все життя.

"У мене є стосунки. Але стосунки – це така тема…є вільні стосунки. Дуже довго про це треба говорити і розповідати, чому саме я обираю стосунки не з однією людиною. Я не кажу, що це добре чи погано. Комусь подобається бути вдвох. Є багато людей, які не можуть бути вдвох, бо вони мучаться. Я не з тих людей, які хочуть бути з однією людиною до кінця своїх днів", - зізнався кухар.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Кулінар обирає "вільні стосунки", адже йому саме так комфортно. За словами кухаря, він не житиме з обраницею, тим не менш, бачитиметься з нею, підтримуватиме її та допомагатиме.

"Мені хочеться, щоб ми з людиною могли жити своє життя і було всім від цього добре. Вільні стосунки для мене – це я можу бути спокійним, жити своїм життям і мати людину, яка так само живе своїм життям. Ми можемо не жити разом, бачитися, проводити час, допомагати, підтримувати. Навіщо мати стандартні стосунки? Можливо, це можна було б зробити, але в мене інше життя вже", - додав знаменитість.

Євген Клопотенко

Нагадаємо, пів року тому Євген Клопотенко зізнався, що в нього є дівчина. Вона родом з Миколаєва та займається кондитерською справою. Однак наразі не відомо, чи досі кулінар перебуває у стосунках зі своєю колегою.

Читайте також: