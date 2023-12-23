Євген Клопотенко вперше розповів, чому Ектор Хіменес-Браво на нього образився

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про непорозуміння з кулінаром та ведучим Ектором Хіменесом-Браво.

Як знаменитість зізнався в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", їхній конфлікт виник з порожнього місця. Ектор вважав, що Євген образився на нього та заблокував його у фотоблогу, а той – навпаки. Виявилося, що проблема була саме в Instagram. Соцмережа чомусь заблокувала їх одне для одного. Ці непорозуміння кулінари вже владнали. Знаменитостям довелося писати скарги в головний офіс Instagram, аби їх розблокували.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Був на мене ображений, бо вважав, що я його видалив та заблокував. Я ж вважав, що він мене видалив та заблокував. Виявилося, що проблема була в Instagram. Ми місяць це все вирішували, писали в головний офіс Instagram. Дійсно, ані він, ані я не блокували одне одного, але наговорювали щось там одне на одного", - поділився Євген.

Клопотенко говорить, що зі всіма кухарями України у нього чудове спілкування. До повномасштабної війни були якісь непорозуміння, однак це все змістилося на інший план.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Раніше я з кухарями не спілкувався, вони мене всі ненавиділи. Зараз, після борщу, який об'єднав, почали спілкуватися. З усіма шеф-кухарями у нас все окей. Всі свої ролі позаймали, всім нам вистачить роботи і ми стали такою спільнотою. Немає ні з ким конфліктів", - прокоментував кулінар.

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