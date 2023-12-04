Євген Клопотенко вперше зізнався, яку суму витратив на розвиток свого бренду і як став мільйонером

Кулінар приголомшив, чому лише зараз починає дійсно заробляти.

Відомий шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко, який нещодавно розповів про власні стосунки, чесно зізнався, як досяг свого першого мільйону та скільки вклав грошей у свою популярність.

Євген вже давно не приховує, що є гривневим мільйонером. Так, він розказав про свою непросту історію успіху. Шеф-кухар починав свою справу з приготування авторського варення.

"Перший мільйон у мене з'явився, коли у мене було виробництво варення. Але це було дуже важко. Потім я десь трішки це трансформував", – зізнався шеф-кухар в програмі "Ближче до зірок".

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Попри достатній рівень заробітку, Клопотенко не жив у шоколаді. Натомість він постійно інвестував гроші у нові ресторанні бізнеси й опікувався персоналом тих, які вже існували.

"Два з половиною роки тому я майже нічого не заробляв, бо інвестував майже всі гроші. Є ресторан. Ресторан коштує певну суму інвестицій. Цю суму треба повернути. І я три роки її повертав, нічого не заробляючи з ресторану. У моєму ресторані працювало 25 людей. Їм треба було платити зарплату. Я заробляв ну, може, дві тисячі доларів", – поділився знаменитість.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Також відомий кулінар не приховав суму, яку витратив на розкручування власного бренду протягом останніх шести років. За словами Євгена, впізнаваність обійшлася йому в півтора мільйона доларів.

"Я плюс-мінус вклав у своє обличчя півтора мільйона доларів протягом останніх шести років. І тепер я суперпопулярний, тепер мене знає багато людей. Я лише зараз почну заробляти", – чесно розповів Євген Клопотенко.

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко відреагував на приготування борщу відомим актором Стенлі Туччі. Український шеф-кухар замилував коментарем під відео зірки з "Голодних ігор".

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