Євген Клопотенко вскочив у скандал через знімання проєкту про їжу в Лаврі: кухар відповів на критику

Відомий шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко потрапив у скандал через знімання проєкту про їжу в Києво-Печерській лаврі.

Кулінар разом із продюсером Акімом Галімовим підготував різдвяний епізод про українські сакральні страви. Знімання проєкту "Реальна історія" відбулися в трапезній палаті Києво-Печерської лаври. Про це Євген Клопотенко розповів у своєму Instagram.

"Раніше, поки була УПЦ МП, я міг про це лише мріяти – трапезна Києво-Печерської лаври, а ми знімаємо різдвяний епізод про українські сакральні страви і відроджуємо культуру в самісінькій святині", - поділився кулінар.

Євген Клопотенко та Акім Галімов / Фото: instagram.com/klopotenko

Однак, далеко не всі схвально відреагували на епізод. Євгена Клопотенка почали критикувати, що Києво-Печерська лавра – не місце для знімання подібних проєктів. Кулінар вже відповів на критику та поквапився пояснити, що ж насправді хотів донести до аудиторії. Євген Клопотенко зазначив, що перед Різдвом зняв проєкт про традиційні страви свята. Києва-Печерська лавра, за словами кухаря, чи не єдине місце, де в архівах збереглися відповідні згадки, адже за часів СРСР все українське знищувалося.

"Напередодні Різдва я прагну, щоб якомога більше людей дізналося про справжні традиції цього світлого свята. На жаль, знання про все українське було знищено радянським союзом і чи не єдине місце, де збереглися згадки про традиційні різдвяні страви - це архівні церковні переписи. Саме в архівах Києво-Печерської лаври я знайшов такі страви, як, наприклад, пиріжки з ікрою карася, цибулею та пшоном чи гороховий кисіль, про які розказав у випуску", - поділився кухар.

Євген Клопотенко зазначив, що після консультацій зі святими отцями вони з Акімом Галімовив відтворили автентичний різдвяний стіл українців. Це все відбулося у трапезній палаті. Кулінар наголосив, що дотримувався всіх правил перебування у Лаврі. Страви лише показували у проєкті, а не готувати їх чи пригощали ними.

Євген Клопотенко та Акім Галімов / Фото: instagram.com/klopotenko

"Після консультацій зі святими отцями та працівниками заповідника, ми вирішили відтворити справжній різдвяний стіл українців у трапезній палаті, яка була збудована в свій час як обідня зала духовенства і не виключено, що таким і був їхній святковий стіл. Саме показати, не готувати чи пригощати ними, дотримуючись всіх правил перебування у Лаврі!" – запевнив кулінар.

Тим не менш, Євген Клопотенко перепросив у всіх, чиї почуття міг образити. Як зазначив кухар, у нього не було цього на меті. Навпаки, кулінар хотів поділитися справжніми українськими традиціями і розповісти про них аудиторії.

"Мені шкода, що у частини людей це викликало негативні емоції - образити почуття вірян не було на меті, навпаки я прагнув поділитися з вами чимось добрим і світлим, бо саме таким вийшов цей випуск "Реальної історії". Плекаймо українське, досліджуємо свою історію та будьмо добріші", - перепросив Клопотенко.

Євген Клопотенко відповів на критику / Фото: instagram.com/klopotenko

Читайте також: