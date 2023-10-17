Євген Клопотенко заінтригував новиною про весілля з відомою співачкою

Відомий український кухар Євген Клопотенко заінтригував новиною, що одружився з відомою співачкою.

У своєму Instagram шоумен опублікував весільні кадри. Євген показався на тлі РАЦСу з Вікторією Родко, яка є солісткою гурту OY Sound System, що минулого року брав участь у нацвідборі на "Євробачення-2023".

Кухар на фото був одягнений у сірий костюм та футболку. Тим часом виконавиця позувала у весільній сукні, фаті та з букетом квітів.

Євген Клопотенко та Вікторія Родко / Фото: instagram.com/klopotenko

Клопотенко не став вдаватися у подробиці і зазначив, що згодом розповість всі деталі. Тим часом шанувальники в коментарях почали активно вітати кухаря з одруженням: "Вітаннячка! Щастя й кохання вам!", "Щастя молодятам і діточок, як на небі зірочок! Любові і багато щасливих моментів!", "Щастя та злагоди молодим".

Щоправда, інші пильні користувачі переконані, що Клопотенко не одружився. Вони вважають, що кухар або знімається в рекламі, або ж готує якийсь проєкт: "Щось крокси нареченого наводять на якийсь розіграш або знімання реклами", "А мені здається, що то знімання нового збору", "Не міг Євген одружуватися у такому крінжовому костюмі".

Євген Клопотенко та Вікторія Родко / Фото: instagram.com/klopotenko

Чи справді Євген Клопотенко одружився – наразі невідомо. Кухар поки це не коментує. Щоправда, раніше він розповідав про свою обраницю. Євген тоді говорив, що вона кондитерка, а не співачка. Також шоумен ділився, що його обраниця родом з Миколаєва

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