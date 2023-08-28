Євген Клопотенко закликав позбутися пам'ятників російським діячам: "Зараз ідеальний час"

Український шеф-кухар Євген Клопотенко висловився щодо знесення пам'ятників російським культурним діячам.

На своїй сторінці в Instagram кулінар поділився своїми думками щодо необхідності архітектурних споруд, які продовжують прославляти тих, хто був проти українців та знищував нашу культуру. Як зізнався Євген, йому прикро, що досі такі пам'ятники залишаються в українських містах.

За словами Клопотенка, він почав вивчати цю тему та дізнався, що на жаль, прибрати такі монументи не просто.

"Коли я проїжджаю повз пам’ятник імперця пушкіна — мені болить. Бо це одна з тих ниточок, за яку чіпляється сусід, з байками про "адін народ". І це те, що вони приходять до нас "захищати", виправдовуючи цим свої загарбницькі дії. А коли мені болить — я починаю діяти. Вже давно досліджую цю тему і, виявляється, влада Києва вже хоч сьогодні готова знести всі радянські пам'ятники, але проблема в тому, що в них досі є охоронний статус. Всі ці пушкіни і щорси — все ще в реєстрі нерухомих пам'ятників. От я вже хотів звалити нарешті того пушкіна, а ні, не можна, бо буду вандалом. Прикол", - розповів кухар.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Попри це Клопотенко закликав українців показати, що вони проти та не хочуть бачити російських діячів на постаментах. До того ж, на думку Євгена, це варто зробити саме зараз.

"Це можна було б зробити і без закону, за бажання. Тому пропоную нам всім разом показати, що бажання є. Хтось може подумати, що це зараз не на часі. Але насправді зараз ідеальний час. Бо в тилу також мають відбуватися зміни. В тому числі культурні. І я вірю, що вам так само неприємно бачити сліди радянщини на вулицях вільних українських міст. Цьом", - висловився шеф.

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