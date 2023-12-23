Євген Клопотенко здивував причиною, чому готує для іноземних політиків безкоштовно

Кулінар зізнався, скільки на місяць він витрачає на це коштів.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко готує для іноземних делегацій, які приїжджають до України, безкоштовно.
Як розповів кулінар в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", йому ніколи не повідомляють, хто прямує до Києва. Євгену лише дають завдання приготувати страви. Зокрема, у гостей є меню, де замовити можна лише українську кухню.
"Нам телефонують, кажуть, наприклад, завтра до нас їде 20 поважних гостей. Звідки – не кажуть. Вони щось там обирають з меню, яке ми їм створили. У тому меню є борщ, сирники, оселедець з буряком, м'ясо тушковане в квасі, гамула та ще інші страви. Вони можуть замовити лише їх", - розповів кулінар.
Як виявилося, Клопотенко готує взагалі безкоштовно. Кулінару не хотілося, щоб це все проводилося через тендер, адже так могла перемогти інша компанія, яка б готувала гірші страви. Тим часом сам кухар працює за ідею, тому за роботу не бере оплату.
"Безкоштовно, бо в держави немає грошей. Я прийшов до "Укрзалізниці" і сказав, що годуватиму їх. Уявіть, якби було все через тендер. Були ж державні закупівлі, були б тендери на харчування, якась інша компанія ввійшла би в ці тендери і почала б готувати іншу їжу, дали б іншу ціну і ще б на цьому заробляли, а ми б втратили саму ідею", - зізнався Євген.
Кухар також наголосив, що на місяць він витрачає на це близько 10 тисяч гривень. За словами Клопотенка, йому не шкода проінвестувати таку суму, аби іноземні політики їли смачно та в них сформувалося позитивне враження про українську кухню.
"Коли я роблю безкоштовно, я витрачаю на місяць 5-8 тисяч гривень, це собівартість продуктів і робота. 10 тисяч гривень я можу проінвестувати в те, щоб делегація їла українську кухню. Коли вони приймають рішення – це не є ключовим важелем, але це завжди формує образ про Україну, бо ти пам'ятаєш, що ти їв смачненько", - додав Євген.
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