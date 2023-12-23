Євген Клопотенко здивував причиною, чому готує для іноземних політиків безкоштовно

Український шеф-кухар Євген Клопотенко готує для іноземних делегацій, які приїжджають до України, безкоштовно.

Як розповів кулінар в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", йому ніколи не повідомляють, хто прямує до Києва. Євгену лише дають завдання приготувати страви. Зокрема, у гостей є меню, де замовити можна лише українську кухню.

"Нам телефонують, кажуть, наприклад, завтра до нас їде 20 поважних гостей. Звідки – не кажуть. Вони щось там обирають з меню, яке ми їм створили. У тому меню є борщ, сирники, оселедець з буряком, м'ясо тушковане в квасі, гамула та ще інші страви. Вони можуть замовити лише їх", - розповів кулінар.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Як виявилося, Клопотенко готує взагалі безкоштовно. Кулінару не хотілося, щоб це все проводилося через тендер, адже так могла перемогти інша компанія, яка б готувала гірші страви. Тим часом сам кухар працює за ідею, тому за роботу не бере оплату.

"Безкоштовно, бо в держави немає грошей. Я прийшов до "Укрзалізниці" і сказав, що годуватиму їх. Уявіть, якби було все через тендер. Були ж державні закупівлі, були б тендери на харчування, якась інша компанія ввійшла би в ці тендери і почала б готувати іншу їжу, дали б іншу ціну і ще б на цьому заробляли, а ми б втратили саму ідею", - зізнався Євген.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Кухар також наголосив, що на місяць він витрачає на це близько 10 тисяч гривень. За словами Клопотенка, йому не шкода проінвестувати таку суму, аби іноземні політики їли смачно та в них сформувалося позитивне враження про українську кухню.

"Коли я роблю безкоштовно, я витрачаю на місяць 5-8 тисяч гривень, це собівартість продуктів і робота. 10 тисяч гривень я можу проінвестувати в те, щоб делегація їла українську кухню. Коли вони приймають рішення – це не є ключовим важелем, але це завжди формує образ про Україну, бо ти пам'ятаєш, що ти їв смачненько", - додав Євген.

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