Євген Клопотенко здивував, якими українськими стравами годує світових лідерів в потягах "Укрзалізниці"

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, чим годує світових лідерів, які потягами "Укрзалізниці" прибувають до України у важливих справах.

Під час розмови з Оленою Кравець Клопотенко поділився, що для поважних гостей готують його ресторани, а подекуди, й він сам. Щоправда, у цілях безпеки, Клопотенку не повідомляють, кого саме цього разу він годуватиме:

Не кажуть кому, кажуть лише: "Сьогодні їде дуже близька подруга України", або "їде людина, яка не їсть свинину". Бачили ці фото, де зранку вокзал, виходять з потягу люди і пишуть: "Прибув прем'єр-міністр Саудівської Аравії". І тоді ми вже знаємо, кого годували. У нас є список, кого ми годували з серпня. Там такий список, що мені просто… Ти дивишся – президент Європарламенту, та, годували. Бренсон – годували. Орландо Блум днями приїжджав, був в ресторані, а мене не було, я навіть з ним не привітався, годували", - розповів ресторатор.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Також він зізнався, що якось його здивувала італійська делегація, яка попросила приготувати для них піццу. Клопотенко наполіг, аби гостей пригостили саме українськими стравами. Спочатку італійці неохоче погодилися, але потім були в захваті від нашої кухні.

Також шеф-кухар поділився, що саме входить у меню для поважних гостей України, яким їх годують в потягах "Укрзалізниці":

"У нас є меню розроблене, там 10 страв. І борщ, сирники, ребра, тушковані в квасі, десерт з запеченого яблука з бринзою. У нас просто ресторанне меню. Ми вчили провідників подавати тарілки", - поділився Клопотенко.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Нагадаємо, не так давно Євген Клопотенко поділився пікантними подробицями з особистого життя. Шеф-кухар зізнався, що перебував у стосунках з дівчиною шоумена Володимира Остапчука і натякнув, хто це.

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