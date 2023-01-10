Євген Клопотенко здивував зізнанням про особисте життя: "Усі подумають, що я бабій-гультяй "

Відомий український кухар Євген Клопотенко поділився подробицями особистого життя.

Зокрема, знаменитість зізнався, що нині у нього є дівчина. Утім, у них незвичайні стосунки. Як пояснив Євген, він не хоче все життя були лише з однією людиною, тож для нього це цілком нормально мати роман ще з кимось, окрім своєї партнерки.

"У мене немає такого, що ти з однією дівчиною все життя живеш. Серце Євгена… воно не буде ніколи з однією людиною все життя. Зараз усі подумають, що я бабій-гультяй. Це щось типу поліаморії (ред. - романтичні стосунки не з одним партнером). Якщо мені подобається дівчина, і я з нею все життя проводжу, то наче мені здається, що це кінець світу. Мені з нею цікаво, круто, але я хочу з нею бачитися не дуже часто, не кожен день", - розповів Євген в інтерв'ю "Суспільному".

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Клопотенко теж додав, для нього це нормально, коли він одночасно у стосунках не з однією людиною, а, наприклад, з двома.

"Ви можете бути вдвох, утрьох, це абсолютно нормальні речі, якщо комусь це також подобається. Такий у мене підхід", - наголосив кухар.

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