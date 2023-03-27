Євген Клопотенко зізнався, що був у стосунках з дівчиною Остапчука: "Перша літера імені "К"

Український кухар Євген Клопотенко заявив, що колись був у стосунках з дівчиною ведучого Володимира Остапчука.

Про це кухар сказав шоумену в ефірі шоу "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Утім, він не став вдаватися в деталі. Євген лише додав, що ім'я дівчини починається на літеру "К", і з Остапчуком вони вже не разом.

"У нас була з тобою спільна дівчина, з якою ти зустрічався колись, і я з нею також зустрічався. Уявляєш? Щоб ти просто знав, що ми з тобою набагато ближчі, ніж ти можеш собі уявити. Перша літера імені "К". Ну ти там колись згадаєш. Багато таких ( імен на літеру "К" – прим. ред.) – Катя, Ксюша, Коля", - сказав Євген.

Володимир зрозумів, про кого йде мова. Ведучий додав, що в імені дівчини чотири літери.

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Чотири літери в імені? Усе, я зрозумів", – додав він.

Нагадаємо, у Володимира Остапчука було три дружини. З першою обраницею Оленою Войченко шоумен одружився 2007 року, а 2020-го розлучився. Другою дружиною ведучого стала Христина Горняк. Пара зіграла весілля 2020 року, а вже 2022 розлучилася. Нещодавно ж Володимир натякнув, що одружився втретє. Обраницею Остапчука стала 22-річна журналістка Катя Полтавська, з якою він закрутив роман після другого розлучення.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

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