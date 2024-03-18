Євген Клопотенко зізнався, скільки грошей йому дали за перемогу в "МастерШефі"

Відомий український кухар Євген Клопотенко вперше чесно розповів про свою перемогу в кулінарному шоу "МастерШеф".

Так, Євген 2015 року здобув перемогу в найпопулярнішому кулінарному проєкті України. Втім, за його словами, кубок він так і не отримав, а його виграшний гонорар був найменшим серед всіх переможців "МастерШефа" за попередні сезони й становив 200 тис грн.

"Зазвичай переможці "МастерШефа" отримують такий символ – це кубок. Я єдина людина, можливо, ще з дитячого хтось, яка не отримала цього кубка. У мене немає кубка. Тому що 2015 року, в рік революції і всіх жахливих подій, про які ми знаємо в нашій державі, весь бюджет урізали. Всі переможці отримували по 500 тис грн, по мільйону, а я отримав 200 тис грн, а з урахуванням податків – 180 тис грн, 120 тисяч з яких я витратив у школі, куди поїхав навчатися. В принципі спрацював у нуль. І кубка не дали. Тому зараз за те, що я розказав, можливо, могли б у мене забрати кубок, але у мене його немає", — розповів Євген в інтерв'ю Еммі Антонюк.

Євген Клопотенко з родиною на зніманнях шоу / Фото: instagram.com/klopotenko

До того ж Клопотенко поділився, що останні місяці перед фіналом шоу були найскладнішими, бо через конкуренцію решта конкурсантів були неабияк налаштовані проти нього.

"У мене було два місяці пекла, коли тебе всі ненавидять, всі на тебе кричать, всі тебе проклинають. Мені треба було в цьому стресі вижити", — додав кулінар.

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко різко висловився про співачку Олю Полякову та зізнався, що його не влаштовує у ній.

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