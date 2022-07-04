Євген Кошовий набив патріотичні татуювання – фото

І у дружини шоумена – Ксенії – також з’явилися нові зображення на тілі.

Від початку повномасштабного вторгнення українські знаменитості активно набивають собі патріотичні тату, аби ще більше продемонструвати любов до Батьківщини.

Зокрема, нові татуювання з’явилися й у керівника студії "Квартал 95" Євгена Кошового. Знаменитість набив собі на обох руках написи.

На одній руці шоумена красується рядок з пісні Скрябіна "Бандерштатівські коломийки" – "той, хто любить Україну, має бути з нами".

Нове тату Євгена Кошового / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

А на другій руці Євгена набито напис – "був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".

Нове тату Євгена Кошового / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Нові татуювання з’явилися й у дружини Євгена – Ксенії. На ключиці у жінки красуються зірки у стилі мінімалізм. Окрім того, Ксенія набила собі на всю спину напис. Щоправда, через незрозумілий шрифт не можливо побачити, що саме у дружини шоумена набито.

Нове тату дружини Кошового / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Нове тату дружини Кошового / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua зібрала патріотичні тату знаменитостей, які набили їх собі від початку повномасштабного вторгнення.

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