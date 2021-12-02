Євген Кошовий набив свої перші татуювання і показав їх фанам

Євген Кошовий набив свої перші татуювання і показав їх фанам

Гумориста підтримувала його дружина.

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" та актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий наважився зробити свої перші татуювання.

До салону артист пішов разом із дружиною Ксенією, яка, до слова, у листопаді також набила перше зображення. Поки Кошовий робив одразу дві тату, його обраниця знімала процес на відео.

instagram.com/evgenii.koshevoi

Значення Євген поки що не розсекретив. Втім, схоже, що перше тату він присвятив дружині та донькам Варварі і Серафимі, адже напис містив перші літери їхніх імен – "Kse Var Sim".

instagram.com/evgenii.koshevoi

"Відчуття нові", – прокоментував комік.

instagram.com/evgenii.koshevoi

"Ксюшо, тепер ми ще більше з тобою однієї крові", – поділився зірка.

Крім того, Євген і Ксенія зробили знімок, де разом демонструють свої татуювання. Так, дружина шоумена зробила його під грудьми.

instagram.com/evgenii.koshevoi

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