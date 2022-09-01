Євген Кошовий показав, як з дружиною відвів доньок до школи

День знань для українських школярів через війну, яку розв'язала Росія, видався не таким, яким би вони хотіли його бачили.

Через воєнні дії школи не проводили урочистостей, як роблять це зазвичай. Утім, шоумен Євген Кошовий та його дружина – Ксенія – відвели доньок до школи.

До слова, Варвара цьогоріч йде до дев'ятого класу, а Серафима – до другого. Дівчатка пішли до школи не за кордоном, а в Україні.

У своєму Instagram шоумен показав, як відводив з дружиною доньок до школи. На перше вересня Євген одягнув вишиванку кольору хакі, Ксенія – світлий костюм, Серафима – червону сукню, а Варвара – чорну обтислу.

Євген Кошовий з дружиною та доньками / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

"2-й та 9-1 клас. А вересня перше. З Днем знань", - привітав шанувальників Кошовий.

Нагадаємо, цьогоріч перше вересня для школярів та студентів буде не таким, яким би вони хотіли його бачити.Через повномасштабну війну в Україні багато батьків вивезли своїх дітей за кордон. Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, де та в якій країні навчатимуться доньки та сини знаменитостей.

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