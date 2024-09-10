Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий показався на Донбасі та розсекретив, яку благодійну допомогу привіз військовим, які героїчно захищають Україну від російських окупантів.

Гуморист побував на сході країни, де зараз ведуться запеклі бої з загарбниками, разом із колегами зі Студії "Квартал 95" та друзями-артистами. Вони відвідали прифронтові міста, такі як Ізюм, Слов'янськ, Павлоград, Краматорськ та Покровськ. Артисти, звичайно, ж виступили для військових та імпровізованими концертами відволікали їх від жахливих реалій війни.

Євген Кошовий разом з іншими артистами привіз військовим благодійну допомогу

"Ми не зупиняємося підтримувати та допомагати нашим військовим. Продовжуємо їздити до наших хлопців та дівчат в прифронтові міста, щоб підняти їм настрій та бойовий дух. Нещодавно повернулися з Донбасу і продовжуємо допомагати нашим захисникам усім, що їм зараз вкрай необхідно", - коментує Євген Кошовий.

Євген Кошовий разом з іншими артистами привіз військовим благодійну допомогу

Артисти приїхали до військових не лише з виступами, а й з благодійною допомогою. Зокрема, вони передали броньований пікап, квадроцикл і РЕБ батальйону "Карна" 22-ї ОБр "Київська Русь" НГУ. Ще один пікап для 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг", автівку для 3 ОШБр, пікап для 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців, квадроцикл для 59-ї ОМПБр імені Якова Гандзюка, а також портативний апарат штучної вентиляції легень для медиків 18-ї Слов'янської бригади НГУ.

Євген Кошовий показав, як з'їздив на Донбас і привіз військовим благодійну допомогу

Зазначимо, від початку повномасштабної війни "кварталівці" разом з друзями-артистами дали вже понад 500 концертів для військових, медиків, переселенців. Окрім того, гумористи активно волонтерять, допомагають захисникам та цивільним. Зараз всі концерти "Кварталу" – благодійні. Частина коштів від продажу квитків та гроші з аукціонів з ексклюзивними лотами ідуть на допомогу ЗСУ.

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