Євген Кошовий показався на передовій і доправив допомогу нашим бійцям від "кварталівців"

Гуморист передав низку необхідних речей, на які зібрали кошти під час останніх благодійних концертів "Кварталу".

Актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий з колегами днями повернулися з поїздки в Донецьку, Запорізьку та Дніпропетровську області.

Вже традиційно "Квартал" виручені кошти з телезнімань шоу спрямував на благодійність. Зокрема, закупив українським захисникам дрони, квадроцикли та Старлінки за кошти з квитків з березневих концертів "Єдиного Кварталу".

"Кварталівці" передали допомогу українським військовим

"Поспілкувались з нашими героїчними військовими, а також доставили їм необхідні на фронті речі: 20 FPV-дронів, 6 квадроциклів та 6 Старлінків, куплених, зокрема, за кошти з квитків наших березневих концертів. Загалом цього разу передали: по 10 FPV-дронів для 67-го окремого стрілецького батальйону та для "Корисного підрозділу" 58 ОМПБ ім. Гетьмана Івана Виговського. Квадроцикли – для 3-ї окремої штурмової бригади, 47-ї окремої механізованої бригади "Ма́ґура", 128-мої окремої гірсько-штурмової бригади та 67-ї ОМБр. Старлінки та приціли для 28-ї ОМБ імені Лицарів Зимового Походу, 67-го ОСБ та 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій", - відзвітували "кварталівці".

"Кварталівці" передали допомогу українським військовим

"Кварталівці" передали допомогу українським військовим

"Кварталівці" передали допомогу українським військовим

Також для підняття духу бійців виступили співачка TAYANNA та гурт KARTA SVITU.

Зазначимо, актори "Кварталу" регулярно їздять з виступами на передову та допомагають військовим ще з 2014 року. Від початку повномасштабної війни "кварталівці" разом з друзями-артистами дали вже більше 450 виступів для військовослужбовців, медиків, переселенців. Окрім того, гумористи активно волонтерять, допомагають військовим та цивільним, доставляють на фронт те, що потрібно для нашої перемоги. Зараз всі концерти "Кварталу" – благодійні. Кошти від продажу квитків йдуть на актуальні потреби наших захисників та захисниць.

"Кварталівці" передали допомогу українським військовим

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