Євген Кошовий розчулив до сліз емоційною зустріччю з донькою після тривалої розлуки

Євген Кошовий розчулив до сліз емоційною зустріччю з донькою після тривалої розлуки

Дружина керівника студії "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенія розчулила фанів до сліз зворушливим відео.

Так, на сторінці в Instagram дружина Євгена Кошового Ксенія Кошова розмістила зворушливе відео зустрічі своїх чоловіка і старшої доньки Варвари.

Цю зустріч рідним людям організували друзі сім'ї. Наразі "Квартал 95" перебуває у благодійному турі містами Європи. Під час прильоту до однієї з країн, коли Кошовий виходив з аеропорту, його зустрічали друзі.

Поки вони обіймалися, Варвара підійшла до батька ззаду. Коли ж Євген розгорнувся він був шокований і дуже щасливий побачити Варю. Обоє міцно обіймалися і плакали:

"Дякую друзі за такий сюрприз! З днем батька, Євгене! Бережіть себе, наші любі", - підписала відео Ксенія Кошова.

Своєю чергою, підписники сторінки Ксенії зізналися, що побачене розчулило їх до сліз: "це найкраще, що я бачила за день!", "до сліз, таке щастя!", "сльози не можу зупинити. Нехай всі будуть здорові та щасливі", "шість разів передивилася", "ридаю на взрив".

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