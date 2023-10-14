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Євген Кошовий розповів, де планує навчатися його старша донька: "Обирає між трьома університетами"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Євген Кошовий розповів, де планує навчатися його старша донька: "Обирає між трьома університетами"

Євген Кошовий з донькою Варварою / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Дівчина планує вступати за кордон.

Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів, де хоче навчатися його старша донька Варвара.

Зараз дівчина навчається в 10 класі та активно веде свої соцмережі. Як розповів актор, його донька планує і надалі розвиватися у творчому напрямку та обирає між декількома спеціальностями. 

А ось навчатися Варвара планує не в Україні, а за кордоном, а саме в Польщі. Дівчина вже почала активно вивчати польську мову.

"Вона активно вчить польську мову. Хоче туди. Обирає між трьома університетами. Хоче вокал, акторську майстерність", - розповів Кошовий в "Сніданок. Вихідний".

Варвара Кошова / © instagram.com/kosshevayaa
Варвара Кошова / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Зараз Варвара захоплює шанувальників своїми відео у соцмережах - 15-річна дівчина вміє привернути увагу фанів своїм контентом. Так, під час поїздки до Болгарії донька Євгена Кошового приголомшила своїм вже дорослим виглядом з пірсингом у носі та глибоким декольте.

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Дата публікації
Перегляди
559
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