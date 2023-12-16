Євген Кошовий розповів про зустріч з Будановим та приголомшив, як випадково зламав ребро

Також Євген Кошовий розповів про кастинг на єдину жіночу роль у "Вечірньому Кварталі".

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий та акторка Ірина Гатун, яка нещодавно перейшла з "Жіночого Кварталу" у "Вечірній Квартал", стали гостями прямого ефіру в "Сніданку з 1+1".

Вони завітали до студії ранкового проєкту перед зніманнями новорічного "Вечірнього Кварталу", який вийде в ефір 31 грудня о 19:00 на каналі "1+1 Україна", та напередодні благодійного туру містами України. Євген та Іра розповіли, які сюрпризи чекають на глядачів у новорічну ніч та на благодійних концертах, а також прокоментували останні новини колективу.

Звичайно, не обійшли увагою перехід Ірини Гатун з "Жіночого Кварталу" у чоловічий колектив "Вечірнього Кварталу". Особливо цікавило ведучих "Сніданку", яким був кастинг на єдину жіночу роль в цьому гумористичному проєкті.

Євген Кошовий та Ірина Гатун

"У нас кастингу жодного не було! Ми Іру дуже давно знаємо і просто запропонували, щоб вона від'єдналася від одного колективу і приєдналася до іншого. Просто зателефонували їй і сказали про це", - прокоментував Євген Кошовий.

Іра Гатун своєю чергою розповіла, що поки повною мірою не відчула від'єднання від "Жіночого Кварталу".

"Ми зараз разом готуємо великий новорічний концерт. Зустрічаємося всі разом на репетиціях. Єдине, що в цьому концерті я вже всі номери граю з хлопцями", - прокоментувала Гатун.

Вечірній квартал повертається! Євген Кошовий та Ірина Гатун розповіли, що чекає на глядачів

Також актори пообіцяли, що в новорічному "Вечірньому Кварталі" на глядачів чекає багато сюрпризів! Яких - дивіться 31 грудня о 19:00 на "1+1 Україна".

А от першими побачити "Вечірній Квартал" в оновленому складі зможуть глядачі концертів благодійного туру містами України, який розпочинається 18 грудня у Вінниці.

"Хвилюємося перед туром, тому що ми не їздили з "Вечірнім Кварталом" від 2021 року і це будуть перші концерти гастрольні, які ми будемо давати окремим колективом. До цього були тільки поодинокі благодійні концерти "Єдиного Кварталу". Також було круто. Ми зібрали гроші, за які купили багато "смаколиків" для наших військових", – розповів Кошовий.

Учасники "Вечірнього Кварталу" з українськими захисниками

Ці "смаколики" Євген Кошовий разом з Олександром Пікаловим нещодавно особисто доставили захисникам, які воюють в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

"Ми зустрічалися з військовими – з 5-ю штурмовою бригадою, з 28-ю окремою механізованою бригадою, з іншими військовими, привезли хлопцям різні штучки – дрони, тепловізори, квадроцикли, на які збирали на минулому благодійному концерті "Єдиного Кварталу". Важливо їздити до наших захисників, піднімати їм настрій, особисто доставляти їм те, що їм необхідне, щоб відчувати контакт, щоб бачити, що у них там відбувається", – говорить Кошовий.

До речі, під час цієї поїздки Євген Кошовий випадково зламав ребро.

Учасники "Вечірнього Кварталу" у Донецькій області

"Це в Слов'янську було, не було світла, коли колона техніки їде дуже швидко, поворотів-стопів нема, і коли різко на тормоз нажимаєш – все: раз і зламане ребро. Причому зламав найтонше ребро в найтоншому місці. Але це все дурниці, порівняно з тим, що відчувають хлопці-дівчата на тому напрямку. Після цієї поїздки у нас були знімання "Ліги Сміху". І мій співведучий Вітя Розовий, боєць 3-ій штурмової бригади, почав говорити, що то він мені ребро зламав, бо я не так з ним привітався", - пожартував актор.

Нещодавно в соцмережах опублікували фото, на якому Євген Кошовий та Олександр Пікалов разом з очільником ГУР Кирилом Будановим, яке наробило багато шуму.

Кирило Буданов, Євген Кошовий та Олександр Пікалов

"Ми нещодавно були в ГУР, передавали сучасні водні засоби технічної розвідки і тоді зробили фото з Кирилом Олексійовичем Будановим. А коли виставили його, то хтось написав під ним: "Навіщо ви прифотошопили Буданова?". На що хтось інший написав: "Та ви що, це нормальна фотографія, Кирило Олексійович не дозволив би його прифотошопити"… У нас люди все моніторять", – розказав Євген Кошовий.

Всі концерти – і "Єдиного Кварталу", і "Вечірнього Кварталу" – зараз благодійні: частина коштів з продажу квитків йдуть на допомогу ЗСУ. І актори обов'язково звітують, на що і яким бригадам пішли зібрані кошти.

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