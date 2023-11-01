Євген Кошовий розсекретив, де та на кого навчатиметься його старша донька і чому він її відмовляв

Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів, де та на кого планує навчатися його старша донька.

Нині 15-річна Варвара навчається в 10 класі. Однак дівчина вже визначилася з майбутньою професією та ретельно готується до вступу до вищого навчального закладу.

Як у ЖВЛ розповів Кошовий, Варвара обрала творчу професію. Тато-артист застерігав доньку, адже це складна робота. Однак дівчина вже визначилася. Ба більше, Варвара планує навчатися в Польщі та вже навіть вивчає польську мову. Кошовий говорить, що хоч вони з дружиною бояться відпускати доньку до іншої країни, однак не заборонятимуть.

Євген Кошовий з донькою / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

"Ми поговоримо про це, я думаю, вже в одинадцятому класі, коли Варвара вже скаже, що я через рік поїду, і подивимося, як відреагує Ксенія (дружина Кошового – прим. ред.)", - прокоментував артист.

Також гуморист розповів і про захоплення молодшої доньки. Виявляється, Серафима багато чим займається. Щоправда, захоплення 9-річної дівчинки постійно змінюються.

Євген Кошовий з дружиною та доньками / Фото: instagram.com/yalta_k

"Це катастрофа. Це все, що ви знаєте про жінку Флеш, оце Серафима Євгенівна. Ми можемо тиждень походити на карате і танці, а можемо походити на ЛФК (лікувальна фізкультура) і вокал. Така людина", - зізнався гуморист.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий вже розповідав про майбутнє навчання його старшої доньки. Гуморист ділився, що Варвара обирає між трьома навчальними закладами.

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