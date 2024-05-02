Євген Кошовий розсекретив, де його доньки і чим вони займаються: "Палки в колеса ставити не буду"

Гуморист також розповів, куди та на кого планує поступати Варвара.

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий, який нещодавно розповів про спілкування з президентом Володимиром Зеленським, зізнався, де перебувають його доньки та чим вони займаються.

Нині дівчатка в Україні. Однак, старша Варвара планує незабаром виїхати. 16-річна дівчина після закінчення школи хоче поїхати до Польщі, аби здобувати там освіту. Варвара обрала творчу професію. Донька гумориста мріє виступати на великій сцені та наполегливо займається вокалом. Євген Кошовий, своєю чергою, підтримує бажання доньки та не заважає їй.

Євген Кошовий з донькою Варварою / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

"Я Варю не відмовляю і палки в колеса їй ставити не буду, тому що це її вибір. Вона знає, як це важко. Вона вже два роки займається великою сценою, якщо можна так сказати. Тому, якщо в неї все вийде – я буду тільки радий", - зізнався актор в інтерв'ю kp.ua.

До речі, молодша донька Кошового теж цікавиться сценою. Щоправда, більш акторською діяльністю. Минулого року 9-річна Серафима зіграла у новорічній виставі. Гуморист зізнався, що дівчинці чудово вдається втілювати драматичні ролі.

Євген Кошовий з дружиною та доньками / Фото: instagram.com/yalta_k

"Серафимі це цікаво. Вона грає зараз у виставах. І мені подобається, коли вона грає драматичні ролі. На Новий рік вони ставили постановку "Леонтович". Вона присвячена "Щедрику". А вдома у нас, звичайно, дебош такий стоїть! Варя, коли була в її віці, цікавилася гуртом BTS, то зараз та ж сама "хвороба" на Серафиму перейшла", - пожартував актор.

Нагадаємо, нещодавно Євген Кошовий висловився про службу свого колеги Олександра Пікалова в Нацгвардії. Також гуморист зізнався, чи спілкується з Оленою Кравець після її відходу з "Кварталу 95".

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