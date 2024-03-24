Євген Кошовий розсекретив, ким хоче стати його 16-річна донька: "Стадіон, так стадіон"

Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий зізнався, з чим прагне пов'язати своє життя його старша донька Варвара та яка її найбільша мрія.

Шоумен запевняє, що його донька прагне бути причетна до творчої професії. Так, ще змалку Варвара розвиває свої вокальні здібності. До слова, нещодавно 16-річна дівчина зачарувала своїм виконанням складної композиції "I have nothing" всесвітньо відомої співачки Вітні Г'юстон. Наразі ж донька Кошового займається вибором університету за кордоном, щоб ще більше удосконалити свої таланти.

"Вона зараз обирає дуже складні пісні й її дуже мотивує те, що вона хоче вступити до вишу, в якому буде і театральне мистецтво, і акторська майстерність, і естрадний вокал. Вона розглядає Польщу", - розповів Кошовий у програмі "Ближче до зірок".

Варвара Кошова / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Ба більше, головною професійною метою Варвари залишається зібрати стадіон зі своїми прихильниками. Така масштабна мрія доньки тішить тата й він підтримує її у цьому.

"У неї є мета – зібрати стадіон. Стадіон, так стадіон", – додав гуморист.

Нагадаємо, на початку цього року у січні Варвара Кошова відсвяткувала своє 16-річчя. Дружина шоумена Ксенія показала її рідкісне фото та ніжно привітала.

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