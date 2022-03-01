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Євген Кошовий спалив прапор Росії: "Пиз***те до своєї Москви"

Євген Кошовий спалив прапор Росії: "Пиз***те до своєї Москви"

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Євген Кошовий спалив прапор Росії: "Пиз***те до своєї Москви"

Євген Кошовий спалив прапор Росії / скріншот з відео

Ведучий показав свою громадянську позицію.

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" та актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий спалив прапор Росії.

Так, ведучий разом з учасниками тероборони ввечері підпалив прапор країни-агресорки та звернувся до Росіян.

Обережно, відео містить ненормативну лексику

"За те, що ви зробили з нашими містами, так буде й з вами, хто прийде до України. Ви спалювали наші прапори, ми вас не чіпали ніколи. Пиз***те до своєї Москви. Дивіться, це кусок ганчірки! Слава Україні!", - емоційно сказав Кошовий.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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