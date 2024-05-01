Євген Кошовий висловився про службу Пікалова в Нацгвардії та чи спілкується з Кравець

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий висловився про службу Олександра Пікалова в Нацгвардії та чи спілкується з акторкою Оленою Кравець після її відходу з "Кварталу 95".

Олександр Пікалов вступив до лав Національної гвардії під час повномасштабної війни. Також на службі перебуває й інший актор "Кварталу 95" Володимир Мартинець. За словами Кошового, вони служать у відповідних частинах та виконують різні завдання свого керівництва.

У концертах "Вечірнього Кварталу" артисти беруть участь. Задля цього потрібно писати керівництву офіційні листи з проханням відпустити. Акторам дають такий дозвіл, адже вони виступають на підтримку ЗСУ та збирають для військових кошти.

Олександр Пікалов та Євген Кошовий

"Саша Пікалов і Вова Мартинець служать у своїх частинах і виконують ті завдання, які ставить перед ними їхнє керівництво. Щоб хлопців в той чи інший день відпустили на концерт, чи на виїзд з виступами для тих же військових, ми заздалегідь пишемо офіційний лист з датами концертів і проханням відпустити. І такі листи ми пишемо й щодо інших військовослужбовців, які беруть участь у наших концертах чи зніманнях. Буває, що не відпускають. Але і відпускають також", - розповів Кошовий в інтерв'ю kp.ua.

Також гуморист розповів про спілкування з Оленою Кравець після її відходу з "Кварталу 95". Євген Кошовий говорить, що вони з розумінням поставилися до рішення акторки і залишилися в чудових стосунках. Щоправда, нині Кошовий та Кравець рідко спілкуються. Утім, вони обов'язково вітають одне одного зі святами.

Олена Кравець

"У кожного своє життя. Ми всі дорослі. І кожен приймає рішення сам. Олена все сказала чітко. Ми всі розуміємо одне одного, бо дійсно не перший рік знайомі. Вона прийняла рішення – потрібно, значить, потрібно. Тому ми з розумінням до цього поставилися. Спілкуємося дійсно дуже рідко. Ми завжди вітаємо одне одного зі святами. Ми розійшлися друзями", - зазначив актор.

Нагадаємо, нещодавно Євген Кошовий розповів про спілкування з президентом Володимиром Зеленським під час війни. Артист зізнався, як часто та на які теми вони розмовляють.

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