Євген Кошовий вперше за тривалий час показався з дружиною та підрослою молодшою донькою

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий вперше за тривалий час показався з дружиною Ксенією та молодшою донькою Серафимою.

Шоумен не з тих, хто часто ділиться подробицями особистого життя. Ба більше, він вкрай рідко публікує сімейні світлини. Однак 11 лютого гуморист разом із молодшою донькою Серафимою та дружиною Ксенією завітав на закритий концерт співака MONATIK, де він презентував свій четвертий сольний альбом "Вічно танцююча людина".

Євген Кошовий з дружиною та молодшою донькою / Фото: пресслужба MONATIK

На заході Євген Кошовий разом із дружиною та донькою потрапив в об'єктиви папараці. Сімейство обрало на подію family look. Вони всі були одягненні в чорне вбрання. Ксенія зробила зачіску, а от Серафима розпустила своє довге волосся. Загалом, на рідкісних сімейних кадрах можна помітити, як молодша донька гумориста вже помітно підросла та змінилася. На знімках не вистачало лише 17-річної Варвари.

Дружина Євгена Кошового з їхньою молодшою донькою / Фото: пресслужба MONATIK

Нагадаємо, 11 лютого MONATIK на закритому заході презентував четвертий сольним альбом "Вічно танцююча людина". Вже 12 лютого артист представив новий трек "Так вмієш лиш ти". Також виконавець випустив кліп, в якому влаштував спокусливі танці з артисткою, яка співпрацює зі світовими зірками Ріанною та Cardi B.

Читайте також: