Євген Кошовий зізнався, чому 13-річна донька відвідує психолога: "Нерви здають"

Варвара складно переживає перехідний вік.

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" та актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів про свою старшу доньку Варвару.

В інтерв'ю Анатолію Анатолічу зірка зізнався, що 13-річна учасниця "Голосу.Діти" відвідує психолога та назвав причину. Так, знаменитість поділився, що з роками йому та дружині Ксенії все складніше з дівчинкою, оскільки, у неї підлітковий вік. За його словами, слова вже не допомагають, а нерви здають.

Євген Кошовий з Варварою / instagram.com/yalta_k

"Перехідний вік – це дуже страшно. Розумію, що в неї зараз статеве дозрівання і коли починаються істерики, я розумію, що зараз щось буде. Якийсь стан у дівчинки не такий. Це все треба перетерпіти, пережити", – поділився Кошовий.

Євген Кошовий з дружиною та доньками / instagram.com/yalta_k

Євген додав, що чекає, коли мине два роки. Так, зірка спілкувався з батьками, донькам яких зараз 17-19 років, і за їхніми словами, такий стан, як зараз у Варвари, триває приблизно до 15.

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