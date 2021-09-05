Євген Кошовий зізнався, що подарував дружині на річницю весілля

Закохані вже 14 років, як одружені.
Художній керівник "Вечірнього Кварталу" та актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який нещодавно показався юнаком з русявим волоссям, відсвяткував річницю весілля зі своєю дружиною.
Так, у програмі "Світське життя" артист зізнався, що 14 річницю весілля вони практично не святкували. Хоча Ксенія, дружина Євгена, отримала в подарунок ювелірний набір прикрас.
А от наступного року подружжя святкуватиме 15 річницю, як вони одружені. З цього приводу пара планує влаштувати гучне святкування.
"Наступного року ми святкуватимемо 15 річницю, як ми одружилися, та п’ять років, як ми обвінчалися. То ми вже влаштуємо святкування", - поділився артист.
Нагадаємо, не так давно Євген Кошовий відсвяткував 38-річчя. Свято він зустрів на роботі, оскільки репетиційний процес перед концертом у розпалі.