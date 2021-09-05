Євген Кошовий та його дружина / instagram.com/evgenii.koshevoi

Євген Кошовий зізнався, що подарував дружині на річницю весілля

Закохані вже 14 років, як одружені.

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" та актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який нещодавно показався юнаком з русявим волоссям, відсвяткував річницю весілля зі своєю дружиною.

Так, у програмі "Світське життя" артист зізнався, що 14 річницю весілля вони практично не святкували. Хоча Ксенія, дружина Євгена, отримала в подарунок ювелірний набір прикрас.

А от наступного року подружжя святкуватиме 15 річницю, як вони одружені. З цього приводу пара планує влаштувати гучне святкування.

"Наступного року ми святкуватимемо 15 річницю, як ми одружилися, та п’ять років, як ми обвінчалися. То ми вже влаштуємо святкування", - поділився артист.

Нагадаємо, не так давно Євген Кошовий відсвяткував 38-річчя. Свято він зустрів на роботі, оскільки репетиційний процес перед концертом у розпалі.

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