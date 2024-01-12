Євген Кот гнівно розніс екссуддю відомого талант-шоу Тетяну Денисову, яка з України виїхала до РФ

Відомий український хореограф Євген Кот жорстко розкритикував хореографиню-зрадницю Тетяну Денисову за її позицію.

Тривалий час Денисова була членом журі в українському талант-шоу "Танцюють всі", а незадовго перед початком повномасштабного вторгнення долучилася до ще одного схожого телешоу. Втім, через проросійську позицію її вирізали з проєкту.

"Ще за день до вторгнення ми разом працювали на зніманнях проєкту "Танці. World of Dance" – були членами журі. І саме через неї цей проєкт не вийшов в ефір у такому вигляді, як планувався. Журі вирізали з програми через присутність Денисової", - розповів Кот в інтерв'ю oboz.ua.

Тетяна Денисова

Зірка пригадав ганебну поведінку зрадниці, яка спочатку під час знімань проєкту вирізнилася своїми цинічними заявами про прихильність до України. А після початку російської агресії одна з перших втекла до РФ, щоб вмоститися там в кріслі російського телешоу.

"На зніманнях вона мені говорила: "Нарешті я вдома" – і у мене було відчуття, що вона каже це дуже щиро. А зараз сприймаю ті слова як вищий ступінь цинізму, бо в перші дні великої війни вона, пробувши кілька днів під ракетними обстрілами, втекла через Європу до Росії і сіла там у журі одного з танцювальних проєктів", - приголомшив танцівник.

Тетяна Денисова

Таку поведінку хореографині Євген різко засудив. І додав, що у її випадку гроші перемогли над совістю. Для танцівника вона "така сама вбивця, як більшість росіян".

"Я зрозумів, що в цієї людини гроші на першому місці. Звичайно, гроші – це важливо, але не настільки, щоб зраджувати себе. Крім того, я знаю, що її фінансовий стан не ставив у такі рамки, що вона вимушена була туди поїхати. В мене летять ракети, а вона заробляє в Москві кошти, платить з них податки на ці ракети. Вона така сама вбивця, як більшість росіян, які підтримали війну проти нас", - обурився Кот.

Цікаво, що незадовго після переїзду до країни-агресорки Тетяна Денисова навіть відмовилася від українського громадянства та отримала російський паспорт.

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