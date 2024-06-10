Євген Кот назвав вартість пологів дружини та який сюрприз готує їй на виписування з пологового

Учасник "Танців з зірками", український хореограф Євген Кот розсекретив вартість майбутніх пологів дружини Наталії Татарінцевої та який коштовний сюрприз їй замовив.

Так, кохана танцівника зараз перебуває на останніх тижнях вагітності й вже зовсім скоро подарує йому донечку. За словами Євгена, їхня родина готується та вже обирає ім'я для крихітки. Ба більше, артист також додав, що майбутні пологи їхній родині обійшлися у понад 2 тис. доларів.

"Зараз ми не хвилюємося, готуємося. Ліжечко є, всілякі колиски, візочки, крісла – цього всього пів гаража. Ми платимо за пологи. Більше двох тисяч доларів у загальному. Суперечок щодо вибору імені не виникає. Десь ми не погоджуємося, але ми дослухаємося один до одного. У нас вже є одне ім'я, яке нам подобається. Проте ми думаємо, чи це не буде нашою забаганкою. Все ж таки це ім'я дитини на все життя", - розповів Євген в коментарі "Люкс ФМ".

Євген Кот з дружиною / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Також хореограф зізнався, що заздалегідь подбав і про подарунок, яким тішитиме Наталю після народження донечки. Так, артист запланував подарувати коштовну каблучку від українського бренду.

"Я запитав дружину, що їй подарувати. Вона захотіла каблучку. Ми підібрали, яку вона хоче, я вже замовив і вона виготовляється. Каблучка українського бренду з діамантів, вирощених в Україні", - поділився зірка.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Олена Шоптенко показала свого підрослого 6-річного сина та який сюрприз влаштувала йому на день народження.

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