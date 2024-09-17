Євген Кот показав 2-місячну донечку та як вона змінилася від народження: "Чарівна дівчинка"

Танцівник поділився враженнями від перших місяців батьківства.
Український хореограф Євген Кот показав милу фотосесію з двомісячною донечкою Лелею та дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою.
Молоді батьки доволі часто тішать фанів сімейним контентом. І цього разу вони показали, як минають їхні будні в новому статусі. Зокрема, Євген розповів, що нещодавно донечці Лелі виповнилося два місяці. За цей час дівчинка вже помітно підросла та попозувала у ніжній фотосесії вдома.
До речі, скоро родина Кота переїде до більшого родинного гніздечка – будинку з басейном під Києвом. Щоправда, як скоро це станеться танцівники не дають прогнозів, але час від часу діляться кадрами з будівництва.
Окрім того, Наталя поділилася її буднями мами та як з чоловіком і Лелею вона мило час проводить. Своєю чергою, Євген зізнається, що з часом вони все більше починають розуміти донечку.
"Два місяці. Дякуємо, що обрала нас своїми батьками. Ти чарівна дівчинка і ми вже краще розуміємо тебе, а ти нас", - розповів Кот.
Нагадаємо, нещодавно режисер Алан Бадоєв вперше за тривалий час показав свою 19-річну доньку та зізнався, чим вона йому підіймає настрій.
Читайте також:
- Відома українська ведуча зменшила груди і показала фото до та після операції
- Куди зникла Марія Яремчук: чому не дає концерти, "роман" з Пономарьовим та народження первістка
- Слава Камінська прокоментувала своє третє заміжжя і назвала один нюанс