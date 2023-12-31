Євген Кот показав, як його теща з тестем кумедно відреагували на новину про поповнення в їхній родині

Український хореограф Євген Кот розчулив кадрами, як вони з дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою повідомляли батькам коханої про те, що вперше стануть батьками.

У своєму Instagram знаменитий танцівник показався в помешканні батьків Наталі. Вочевидь саме там минуло її дитинство, а на поличках все ще стоять її портрети.

Тож, подружжя вручило зроблений тест на вагітність батькам гімнастки. Спочатку теща Кота довго роздивлялася його. У цей момент її чоловік, тесть Кота, поглузував над нею. Мовляв, цей тест призначений для виявлення Covid-19. Вся родина посміялася над таким дотепним жартом. І лише після цього мама Наталі збагнула, що це все насправді означає. Однак, одразу не повірила своїм очам.

Євген Кот показав реакцію тещі і тестя на новину про вагітність їх доньки

І знову тесть Євгена знайшов привід пожартувати. І застеріг дружину, щоб вона "не надто сильно раділа", щоб "не зупинилося серце". Після чергового жарту, мама Татарінцневої зі сльозами на очах почала обіймати доньку.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Євген Кот разом зі своєю дружиною стануть батьками. Подружжя в оригінальний спосіб повідомило про радісну звістку. Вони зняли відео, від якого важко стримати сльози.

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