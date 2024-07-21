Євген Кот показав зворушливі кадри з тещею і тестем, які вперше побачили онуку: "Татова квіточка"

Артист з дружиною поділилися фото з виписування з пологового.
Український хореограф Євген Кот показав першу зустріч його доньки з бабусею та дідусем.
У своєму Instagram знаменитий танцівник з дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою поділилися щемливими кадрами з виписування з пологового. Так, їхню новонароджену донечку Лелю прийшли зустріти найближчі. Серед них – батьки Наталі та родичі з боку Євгена. Тим часом на фото маля мирно спить на руках у новоспеченого батька.
Окрім того, щасливі зіркові батьки поділилися новими фото з новонародженою Лелею, де вони ніжно обіймають крихітку.
"Татова квіточка", - ніжно зазначила дружина знаменитості.
У коментарях щиро пораділи за зірок і зізналися, що їм дуже личить новий статус.
- Ці фото викликають неймовірну радість за вас. Ваша родина надихає побажати вам родинного щастя
- Таткова копія, мамина ніжність
- Вам дуже пасує батьківство. Ви просто випромінюєте щастя. Здоров‘я, любові та щастя вам
- Неймовірні батьки чудової принцеси! Так ніжно та трепетно
Нагадаємо, нещодавно дружина Євгена Кота Наталія розповідала, чому їй екстрено зробили кесарів розтин, коли вона готувалася народжувати самостійно.
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