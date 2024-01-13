Євген Кот розповів, як дружина повідомила йому про вагітність після діагнозу безпліддя

Учасник "Танців з зірками", українськи хореограф Євген Кот поділився, як дружина Наталія Татарінцева повідомила йому про вагітність.

За словами артиста, вони з коханою намагалися завагітніти протягом чотирьох років і все безрезультатно. Ба більше, подружжю ставили невтішний діагноз – безпліддя. Та Євген і Наталія не здавалися і вірили, що коли настане час, все вдасться.

Євген Кот розповів, як вони з дружиною дізналися про довгоочікувану вагітність:

"Наталя повідомила мені про це телефоном, по відеозв'язку. Чесно кажучи, вона сама була шокована, дізнавшись про вагітність. А я, ну що приховувати, кричав від радості. Ми давно хотіли цього. То старалися, то ні, знову намагалися, пробували всі можливі варіанти, не впадали у відчай. Нам ставили діагноз – безпліддя… Однак ми вірили, що наші плани здійсняться", - розповів Кот, пише oboz.ua

Євген Кот з дружиною / Фото: instagram.com/kot_jenya

Разом з тим хореограф підтримав усі пари, які намагаються завагітніти і через якісь певні причини поки що не можуть цього зробити:

"І зараз я хочу сказати всім майбутнім батькам, які мріють про маленьке чудо, але поки воно з якихось причин не приходить в їхнє життя: не треба переставати вірити. Все станеться, якщо ви щиро хочете цього. Я часто думаю, що, можливо, саме зараз настав період, коли ми з Наталею справді до цього готові", - поділився танцівник.

Євген Кот з дружиною / Фото: instagram.com/kot_jenya

Нагадаємо, раніше Євген Кот показав, як повідомив своїм тещі і тестю про те, що вони з дружиною чекають на первістка. Хореограф розчулив відео з реакцією батьків коханої на радісну новину.

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