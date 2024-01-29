Євген Кот розсекретив найдорожчий подарунок для дружини за понад 1 млн грн

Учасник "Танців з зірками", українськи хореограф Євген Кот розповів, яким найдорожчим подарунком тішив свою дружину, танцівницю Наталію Татарінцеву.

Євген часто любить приділяти дружині знаки уваги та проявляти свою любов до неї. Так, він зізнається, що за час їхнього подружнього життя найдорожчим його подарунком Наталі став автомобіль Audi A5. Вартість такої автівки в середньому сягає 1 мільйону гривень.

Євген Кот з дружиною Наталею / Фото: instagram.com/kot_jenya

Також вагітна первістком дружина Євгена розповіла, як він повідомив про купівлю для неї машини. Як виявилося, це було несподіванкою для Татарінцевої. За її словами, вона отримала від коханого дзвінок, де він їй повідомив про це у той день, як уже купив омріяну автівку.

"Audi A5. Тоді це було сюрпризом. Він просто зателефонував і сказав: "Я купив тобі машину", - сміючись, поділилася Наталія в інтерв'ю Євгену Фешаку.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Татарінцева наодинці літала на відпочинок у теплі Дубаї. Там дружина хореографа наробила фото у купальнику та відверто поділилася, як змінилося її тіло за період вагітності.

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