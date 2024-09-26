Євген Кот серйозно захворів і назвав діагноз: "Це просто жесть якась"

Український хореограф Євген Кот пожалівся, що серйозно захворів.

Танцівник у своєму Instagram поділився, що йому стало зле вночі. Зокрема, у знаменитості почало боліти горло, з'явився нежить та піднялася температура. На ранок стан Кота лише погіршився. Тож він одразу розпочав лікування та став уникати контакту з дружиною та маленькою донечкою, аби їх не заразити.

"А чому б не захворіти тоді, коли в тебе багато справ? Ще, не дай Боже, дитину заразити. Ламає, просто жесть якась. Я так давно не хворів! Я вночі відчув, що щось дере горло, до ранку вже було дуже неприємно. Лікуємося!" – ділиться танцівник.

Євген Кот / Фото: instagram.com/kot_jenya

Врешті, Євген Кот наважився зробити тест, аби дізнатися, чи, бува, не підхопив він коронавірус. Виявилося, що в танцівника таки дійсно Covid-19.

"Зробив тест на Covid. Він позитивний. У мене Covid…Будемо лікуватися", – зазначив танцівник.

Євген Кот / Фото: instagram.com/kot_jenya

Наразі Євген Кот вже почувається значно краще. У танцівника не підіймається висока температура, але мучить біль у горлі та нежить. Лікар дав настанови, як лікуватися. Зокрема, Кот говорить, що вже через декілька днів цілком одужає.

"Вже без температури, але сів голос і горло болить, ніс набряклий. Зараз цей Covid протікає як ГРВІ. Лікар говорить, що два-три дні і все", – додав танцівник.

Євген Кот / Фото: instagram.com/kot_jenya

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва жалілася на проблеми зі здоров'ям. Знаменитість зізналась, що почала відвідувати реабілітолога.

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