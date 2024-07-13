Євген Кот вперше показав обличчя новонародженої донечки й довів фанів до сліз: "Вітаємо тебе, Лелю"

Український танцівник Євген Кот і його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева показали перші миті зустрічі з їхньою донечкою.

У своєму фотоблогу подружжя зробило спільний допис, де вперше повністю показало донечку. Зокрема, як вони її зустрічали при появі на світ. На зображенні видно неймовірно щасливого Євгена, який тримає первістка на руках, а також Наталію, яка ніжно обіймає новонароджену доню. Також новоспечені батьки потішили фанів першими спільними фото з донечкою, де позують вже втрьох.

Євген Кот з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/kot_jenya

Євген Кот з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/kot_jenya

Євген Кот з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/kot_jenya

Євген Кот з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/kot_jenya

До слова, пологи були партнерськими. Тож, танцівник постійно був поруч з Наталією та підтримував її.

Євген Кот з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/kot_jenya

Євген Кот з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/kot_jenya

Євген Кот з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/kot_jenya

"Лелю, ми вітаємо тебе у нашому недосконалому світі і обіцяємо, що будемо допомагати бачити його в яскравих кольорах, надавати допомогу і піклуватись про твою безпеку і світле майбутнє", - зворушили обіцянкою Євген і Наталія.

У коментарях прихильники щиро пораділи за поповнення у зірковій родині й навіть заплакали від щастя.

Дивлюся на ці фото і плачу

Ви дуже ніжна і красива пара, будете чудовими батьками. Щастя і міцного здоров'я вашій крихітці

Мокрі очі від щастя і радості, дякую, що ділитеся з нами таким дивом

Нагадаємо, нещодавно танцівник Макс Чмерковський втретє став батьком. Його дружина Пета вже показала крихітного хлопчика й здивувала, за скільки часу він народився.

Євген Кот та Наталія Татарінцева вперше стали батьками

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