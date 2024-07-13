Євген Кот вперше розсекретив незвичне ім'я доньки: "Наша принцеса"

Дружина українського танцівника Євгена Кота – гімнастка Наталія Татарінцева – назвала ім'я їхньої новонародженої донечки.

У своєму приватному телеграм-каналі Наталія зізналася, що їхню крихітку звуть Леля. До слова, батьки обирали це ім'я, занурюючись у коріння давньої міфології й намагалися закласти якомога більше прихованих сенсів. Також закохані показали, як їх зустріли рідні під час виписування з пологового.

Євген Кот з донькою

Євген Кот з родиною

"Леля - слов'янська міфологічна персонажка, у рідновір'ї вважається богинею закоханих молодих пар, є джерелом любові для люблячих сердець. Леля має вигляд молодої, надзвичайно красивої дівчини, прикрашена квітами, вінками та травами. Вона особливо прихильна до молодих дівчат, є їхньою заступницею і берегинею. Саме дівчата проводили обряди на її честь. Леля пов'язана з весняним воскресінням природи, квітами, початком польових робіт. Саме це ім'я нашої принцеси", - написало подружжя.

Євген Кот з родиною

Нагадаємо, Євген та Наталія Коти вперше стали батьками 12 липня. Нещодавно дружина танцівника розповідала про свої нелегкі пологи та ділилася першими кадрами з виписування.

Євген Кот та Наталія Татарінцева вперше стали батьками

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