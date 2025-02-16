Євген Кот з дружиною продає будинок і здивував, куди вони переїхали з донькою: "Не були готові"

Український хореограф Євген Кот та його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева повідомили про зміни.

Ще під час вагітності Наталі подружжя ділилося, що планує перебратися до нової оселі, аби було більше простору для первістка. Так, вони купили землю під Києвом та розпочали будівництво. Тоді вони не давали прогнозів, коли саме переїдуть до нового помешкання.

Утім, днями сімейство Котів заявило, що полишило власний двоповерховий котедж і переїхало до нової оселі. Щоправда, поки що подружжя з донькою Лелею все ж не заїхало до придбаного нового маєтку, адже він все ще будується. Натомість обрали для себе варіант з орендою іншого житла.

Євген Кот з родиною переїхав до нового будинку / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Євген Кот з родиною переїхав до нового будинку / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

У своєму фотоблогу Наталія назвала причину такого рішення. За словами танцівниці, для них це слугуватиме ще більшою мотивацією якнайшвидше доробити ремонт у власному будинку. Тим часом старий котедж під Києвом вони виставляють на продаж.

"Переїзд. Ми вирішили переїхати буквально за три години. Важко, особливо коли налагоджений побут із дитиною! Але рух вперед завжди на краще! Ми переїхали в орендовану оселю, щоб продавати свій будиночок і мати змогу робити ремонт у будинку, який побудували. Нікому про це не говорили. І насправді, ми самі не були готові: ані фізично, ані морально", - пояснила дружина Кота.

Євген Кот з родиною переїхав до нового будинку / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Євген Кот з родиною переїхав до нового будинку / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Нагадаємо, нещодавно володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях показала свою оселю вартістю понад 350 тис. доларів і розсекретила, хто їй допоміг купити нерухомість.

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