Євген Кот з дружиною зачарували цілунками 4-місячної доньки у вишуканих образах

Родина розповіла про своє маленьке свято.
Український хореограф Євген Кот та його дружина гімнастка Наталія Татарінцева замилували кадрами з крихітною донечкою Лелею.
Ніжними знімками подружжя поділилося в Instagram. Разом з тим вони розповіли, що 10 листопада їхній донечці виповнилося рівно чотири місяці. Тож з цієї нагоди батьки з крихіткою влаштували фотосесією.
"Нашій квіточці 4 місяці. Найпрекрасніша доця в світі!", - написали Євген і Наталя.
На серії милих фото пара постає в фемілі-луці, який складався з чорної палітри одягу. Тим часом 4-місячна Леля попозувала у милому в'язаному боді, яке прикрасило її ім'я. Так, щаслива родина показала, як бавиться з крихіткою, цілуючи та обіймаючи її.
Публікація Котів з дитиною одразу назбирала чимало реакцій. Крім того, у коментарях юзери зазначили, на кого Леля схожа більше:
- Маленька красуня! Дуже схожа на тата!
- У вас однозначно серйозна леді
- Ну хіба ж можна бути настільки гарною. Леді вони такі, навіть без макіяжу та зачіски божественно гарна
- Лелечка взяла від вас обох всі найкращі якості. Хай Бог благословить вас всіх
Нагадаємо, гімнастка Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото 18-річної доньки та публічно звернулася до неї з ніжними вітаннями.
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