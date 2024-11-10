Євген Кот з дружиною зачарували цілунками 4-місячної доньки у вишуканих образах

Родина розповіла про своє маленьке свято.

Український хореограф Євген Кот та його дружина гімнастка Наталія Татарінцева замилували кадрами з крихітною донечкою Лелею.

Ніжними знімками подружжя поділилося в Instagram. Разом з тим вони розповіли, що 10 листопада їхній донечці виповнилося рівно чотири місяці. Тож з цієї нагоди батьки з крихіткою влаштували фотосесією.

"Нашій квіточці 4 місяці. Найпрекрасніша доця в світі!", - написали Євген і Наталя.

Євген Кот з дружиною і донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Євген Кот з дружиною і донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

На серії милих фото пара постає в фемілі-луці, який складався з чорної палітри одягу. Тим часом 4-місячна Леля попозувала у милому в'язаному боді, яке прикрасило її ім'я. Так, щаслива родина показала, як бавиться з крихіткою, цілуючи та обіймаючи її.

Євген Кот з дружиною і донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Євген Кот з дружиною і донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Євген Кот з дружиною і донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Публікація Котів з дитиною одразу назбирала чимало реакцій. Крім того, у коментарях юзери зазначили, на кого Леля схожа більше:

Маленька красуня! Дуже схожа на тата!

У вас однозначно серйозна леді

Ну хіба ж можна бути настільки гарною. Леді вони такі, навіть без макіяжу та зачіски божественно гарна

Лелечка взяла від вас обох всі найкращі якості. Хай Бог благословить вас всіх

Нагадаємо, гімнастка Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото 18-річної доньки та публічно звернулася до неї з ніжними вітаннями.

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