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Євген Кот з дружиною зачарували цілунками 4-місячної доньки у вишуканих образах

Євген Кот з дружиною зачарували цілунками 4-місячної доньки у вишуканих образах

Євген Кот з дружиною і донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Родина розповіла про своє маленьке свято.

Український хореограф Євген Кот та його дружина гімнастка Наталія Татарінцева замилували кадрами з крихітною донечкою Лелею.

Ніжними знімками подружжя поділилося в Instagram. Разом з тим вони розповіли, що 10 листопада їхній донечці виповнилося рівно чотири місяці. Тож з цієї нагоди батьки з крихіткою влаштували фотосесією.

"Нашій квіточці 4 місяці. Найпрекрасніша доця в світі!", - написали Євген і Наталя.

Євген Кот з дружиною і донькою / © instagram.com/kot_jenya
Євген Кот з дружиною і донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya
Євген Кот з дружиною і донькою / © instagram.com/kot_jenya
Євген Кот з дружиною і донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

На серії милих фото пара постає в фемілі-луці, який складався з чорної палітри одягу. Тим часом 4-місячна Леля попозувала у милому в'язаному боді, яке прикрасило її ім'я. Так, щаслива родина показала, як бавиться з крихіткою, цілуючи та обіймаючи її.

Євген Кот з дружиною і донькою / © instagram.com/kot_jenya
Євген Кот з дружиною і донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya
Євген Кот з дружиною і донькою / © instagram.com/kot_jenya
Євген Кот з дружиною і донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya
Євген Кот з дружиною і донькою / © instagram.com/kot_jenya
Євген Кот з дружиною і донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Публікація Котів з дитиною одразу назбирала чимало реакцій. Крім того, у коментарях юзери зазначили, на кого Леля схожа більше:

  • Маленька красуня! Дуже схожа на тата!
  • У вас однозначно серйозна леді
  • Ну хіба ж можна бути настільки гарною. Леді вони такі, навіть без макіяжу та зачіски божественно гарна
  • Лелечка взяла від вас обох всі найкращі якості. Хай Бог благословить вас всіх

Нагадаємо, гімнастка Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото 18-річної доньки та публічно звернулася до неї з ніжними вітаннями.

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